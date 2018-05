Il costume da bradipo più realistico del mondo, per trasformarvi nel vostro spirito guida

Karoline Hinz vive a Berlino, in Germania, ed è uno spirito libero, desiderosa di muoversi ovunque l’ispirazione ed il lavoro la richiamino.

Per vivere, la giovane tedesca realizza sculture ed oggetti scenografici d’ogni genere per il teatro, per la televisione, per il cinema e per qualunque cliente abbia bisogno del suo enorme talento artistico.

Utilizzando diversi tipi di materiali, Karoline è in grado di dare vita ad una variegata quantità di creazioni che neppure lei sa numerare.

Tuttavia, la Hinz di una cosa è certa: il costume da bradipo che è stata in grado di assemblare con un realismo più che straordinario è uno di suoi capolavori meglio riusciti.

Innamorata fin da bambina di questo simpatico animale, tenero e atipico come pochi altri al mondo, Karoline ha riprodotto fin nei minimi dettagli ogni caratteristica fisica del bradipo in modo davvero pazzesco.

Sicuramente si tratta di un meraviglioso oggetto di non facile utilizzo, ma siamo convinti che riuscirà a fare concorrenza alla calda coperta che ti trasforma in un gamberetto fritto!

Altre info e immagini: Instagram