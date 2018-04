La vita quotidiana del monastero tibetano di Ya Qing documentata dalle splendide foto di Giacomo Bruno

Grazie al sublime lavoro di fotografi avventurosi è possibile viaggiare in giro per il mondo restando fermi sulla sedia di casa.

Certo, le emozioni provate recandosi di persona nei diversi luoghi del pianeta non sono le stesse. Tuttavia, se le immagini proposte dal professionista di turno sono di buon livello, è possibile godere di un assaggio di tutti quegli angoli terrestri che non si è in grado di visitare in prima persona.

Così, grazie al lavoro del talentuoso Giacomo Bruno abbiamo la fortuna di poter volare in Tibet, nella regione di Kham, e di assaporare la tranquilla vita quotidiana dei monaci del monastero di Ya Qing.

Situato a 4.000 metri d’altitudine, nella provincia cinese di Sichuan, questo luogo è una meraviglia e percepire tutta la pace che viene emanata da esso e dall’illuminata comunità che lo vive è uno splendido spettacolo.

