Magici ritratti di pappagallini innamorati negli scatti di Rupa Sutton

Con un obiettivo macro e lenti hi-tech, la fotografa Rupa Sutton mostra in ogni dettaglio il piumaggio di splendidi pappagallini innamorati.

Inondati di luci che virano dal rosa pastello all’azzurro, al giallo tenue, i piccoli esemplari si scambiano effusioni, in un’atmosfera intima e magica.

“Fotografare – spiega Sutton – per me significa catturare o creare un momento che racconta una storia o trasmette un’emozione. Voglio mostrare alla gente il mondo che esiste intorno a noi, ma che non sempre vediamo”.

La fotografa, originaria del Kansas (Stati Uniti), vende le sue foto su Etsy.