Gioielli nel mare: il caleidoscopico mondo del plancton immortalato da Ryo Minemizu

Da più di 20 anni, un professionista giapponese di nome Ryo Minemizu si sta dedicando ad un particolare tipo di fotografia, caratterizzato da insoliti soggetti.

Questo artista nipponico si è specializzato nel ritrarre alcuni degli esserini più piccoli che abitano i mari che circondano il Paese del Sol Levante (e non solo): il plancton.

Dopo innumerevoli ore trascorse immerso nell’acqua e dopo svariati tentativi non sempre andati a buon fine, Ryo è riuscito a trovare un modo per immortalare creature minuscole, comprese tra i 2 i 40 millimetri di grandezza, realizzando fotografie fantastiche, raccolte in un progetto intitolato Black Water Dive.