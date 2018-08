L’Italia in miniatura al Miniatur Wunderland di Amburgo: un vero capolavoro di modellismo

Il Miniatur Wunderland si trova ad Amburgo ed è il plastico in scala più grande del mondo.

Tra le città e gli angoli più famosi d’Europa e degli Stati Uniti, il mondo in miniatura della città tedesca mostra anche l’Italia con le architetture e le bellezze naturali più suggestive di Roma, della Toscana, del Sud Tirolo, della Liguria e della costiera amalfitana.

Dopo 4 anni, 180.000 ore di duro lavoro e con una spesa di circa 4 milioni di euro, su una superficie di 190 metri quadri, sorgono la Basilica e la piazza di San Pietro in Vaticano, il Colosseo, un Vesuvio in eruzione, i paesaggi alpini, le rovine di Pompei e la vita che scorre placida sulle spiagge del sud.

Una sezione a parte caratterizza Venezia in miniatura: “Sicuramente non batte alcun record con i suoi 9 metri quadri di estensione – fa sapere la direzione di Wunderland – ma è eccezionale per la quantità e la quantità di dettagli”.

Sono 150 le gondole che galleggiano sui canali, 26 i ponti, tra cui il Ponte di Rialto, 206 i palazzi e l’immancabile Piazza San Marco con gli splendidi edifici circostanti.