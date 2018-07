Garda by Bike: la suggestiva pista ciclabile “green” che correrà intorno al lago di Garda

Una pista ciclabile di 140 km, costruita a strapiombo sul lago di Garda, promette di essere la più spettacolare di tutto il continente europeo.

Il progetto, battezzato Garda by Bike e presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con le 3 regioni su cui si svilupperà la pista (Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige), prevede una struttura ad anello molto suggestiva che circonderà praticamente tutto il lago.

Il percorso sarà caratterizzato anche da una serie di tratti leggermente “anomali”, alcuni dei quali saranno un pochino ripidi e difficoltosi da affrontare (ideali per i ciclisti più esperti), altri si troveranno a pochissima distanza dall’acqua.

Ideale per chi vuole godersi una natura mozzafiato, per chi vuole fare sport in una cornice incantevole, per le famiglie che vogliono trascorrere momenti ameni, Garda by Bike ha come obiettivo pure quello di rivalutare luoghi dismessi dall’alto potenziale, come vecchie gallerie e strade in disuso.