I più bei tatuaggi all’henné fra antiche tradizioni e rivisitazioni contemporanee

I tatuaggi all’henné appartengono ad un’antica forma d’arte, la cui pratica risale alle origini dell’umanità, nell’Africa del Nord ed in Oriente. Oggi, sono una forma di body art utilizzata anche nella cultura occidentale ed è diventata un’alternativa temporanea al tatuaggio tradizionale.

La miscela per dipingere questi affascinanti disegni viene ricavata da alcune parti della pianta Lawsonia inermis, comunemente detta “henna” o “henné”.

I rami e le foglie della piantina che cresce nell’Africa mediterranea, nel Pakistan, in India vengono frantumati, essiccati, setacciati, mescolati con altri ingredienti e trasformati in un composto pastoso che viene adoperato direttamente sulla pelle, a mano libera o con particolari stencil.

Il prodotto in eccesso viene rimosso e le decorazioni rosso-arancioni si ossidano, assumendo nei giorni successivi, una tonalità più scura ed intensa.

L’hennè, prima di essere utilizzato, viene arricchito con olii essenziali che rilasciano sulla pelle un piacevole aroma profumato, in genere, all’essenza di rose o di fiori d’arancio.

La tintura veniva un tempo usata sul dorso e all’interno delle mani, sulle braccia e sui piedi in occasione di cerimonie sacre e faceva parte dei rituali che precedevano la celebrazione delle nozze. Ancora oggi, gli intricati disegni sono di buon auspicio per le spose che li indossano.

Oggi, gli artisti dell’henné di tutto il mondo impreziosiscono i loro lavori con glitter, strass colorati ed inchiostro bianco. Quest’ultimo conferisce ai piccoli capolavori l’aspetto di elaborati e raffinati merletti.

L’uso del tatuaggio all’hennè risale alle origini dell’umanità.

La pianta veniva adoperata dalle popolazioni dell’area sahariana, come medicinale e per dipingere disegni sulla pelle in occasione di feste ed eventi sacri

Le decorazioni delle culture africane tendono ad essere più audaci e geometriche; i disegni della tradizione araba incorporano, di solito, delicati motivi floreali.

Testi assiri del VII secolo a. C. descrivono i preparativi della cerimonia nuziale di una giovane donna con la decorazione all’hennè delle mani e delle unghie.

Il composto per i disegni sulla pelle deve essere pastoso, né troppo liquido (perché colerebbe sulla pelle), né troppo asciutto: sarebbe impossibile da applicare

La durata dei tatuaggi all’hennè è di circa una o due settimane