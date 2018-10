Una tartaruga nuota nell’oceano blu, l’ultimo capolavoro di Johannes Stötter

Una tartaruga marina che nuota placidamente tra le acque blu è l’ultimo capolavoro dell’artista altoatesino, Johannes Stötter, diventato famoso come il mago del body painting.

In un video, simile ad un documentario naturalista, Stötter mostra una testuggine nell’oceano, ma dopo pochi istanti, cambia forma rivelando la magnifica illusione.

La tartaruga è la modella Sara Costabiei, il cui corpo è stato dipinto dall’artista con i colori del carapace.

Johannes Stötter usa il corpo umano come una tela per riprodurre in un gioco di straordinarie illusioni ottiche, creature ed esseri che appartengono al mondo della natura.